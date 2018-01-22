〈南部〉高雄空污紅害連4天 4廠停工應變

2018-01-22

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市自十八日各空品測站陸續進入紅色警示，市府啟動應變機制，並邀中鋼、中油、台電、台塑等各大廠加入應變管理，包括中油四輕、中石化小港廠、大林電廠等四座工廠配合停工，今天空氣有望轉好。

今有風及降雨機會 空品可望好轉

環保局長蔡孟裕表示，廿二日鋒面南下將帶來較大風速及降雨機會，空氣品質有望轉好，但未來一週都是典型東北季風型態，背風面南部地區恐仍不利擴散，市府將嚴陣以待。

環局十八日召開應變會議，決議各級學校減少體育課程及戶外教學活動，市府公共工程停止路面刨除工程。

大林電廠試俥、中油四輕起爐皆暫停

環保局要求台電興達電廠燃煤機組降載，及大林電廠試俥運轉的一、二號機暫時停止試俥運轉，中油故障搶修的四輕暫停起爐、起機，高雄煉油廠暫停所有拆除工作，中鋼停爐歲修的製程暫停起爐起機，高污染的濕式煉焦爐作業，至少要降載二成以上，台塑汽電共生廠部分擴大降載減排，所有的運煤作業一律暫時停止。

統計十八日至廿日，工廠執行減排或自主管理措施九十家次，通報二千六百多處工地配合灑水，巡查一百四十處空品測站應變範圍內外工地與堆置場、加強工區範圍灑水、物料加蓋，巡查餐飲業及河川裸露地、執行車輛排煙路邊檢驗。

提前應變的前廿大廠商及汽電共生廠，共計降載四家，降載同時加藥減排一家，加藥減排八家，停工一家（中石化小港廠），另有一家改用天然氣，興達電廠共降載三千九百萬度。