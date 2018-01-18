〈南部〉高雄愛河灣遊艇碼頭 3月動工增176泊位

2018-01-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市、港聯手打造愛河灣遊艇碼頭專區，預計三月中動工、十一月完工啟用，可增加一七六個遊艇泊位，除拓展在地遊艇產業面向，也讓高雄與海洋有更多連結。

台灣製造遊艇產值為全球前五名，高雄佔全台遊艇出口比率近八成，高雄市政府與台灣港務公司看好遊艇發展潛力，選在愛河灣規劃遊艇碼頭，期吸引更多遊艇進港停泊，並帶動產業主體、城市觀光等領域商機。

原有40泊位 供不應求

高市海洋局說明，高雄目前共有兩處遊艇專區共四十個泊位，分別為鼓山區哨船頭廿五個、茄萣區興達港十五個，每回招租總是供不應求，加上業者估算每年約有近萬艘遊艇與風帆經過高雄近海，凸顯泊位有高度需求。

主導專區的台灣港務公司總經理郭添貴表示，愛河灣遊艇碼頭專區範圍包括高雄第十一至十五號碼頭，水域範圍約十公頃，總經費約七億元，三月十四日將配合台灣國際遊艇展（三月十五日開幕）動土，預計十一月完工啟用，屆時可增加一七六個泊位。

郭添貴指出，一七六個泊位是第一期規劃，位置在十三至十五號碼頭，亦即俗稱小鯨魚的海洋文化及流行音樂中心小型展覽廳旁，後續將視第一期泊位經營情況，評估第二期泊位區開闢。

郭添貴認為，遊艇專區不但可提供更多遊艇泊位，還可與岸上的海音中心、駁二藝術特區串聯，形成高雄海洋觀光新面向，對遊艇產業、城市發展、觀光遊憩都有正面幫助。

他同時透露，今年七月、十一月將策劃兩場國際風帆賽事，讓各界實際感受遊艇、帆船的魅力。