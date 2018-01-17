〈北部〉竹竹苗汽燃費 欠繳7萬件近8400萬元

2018-01-17

執行署鐵腕扣押車輛、查封財產

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年新竹縣市與苗栗縣有近七萬件滯欠燃料使用費案件移送執行，總金額高達近八千四百萬元！由於民眾滯欠汽車燃料費案件數量始終居高不下，行政執行署新竹分署開始展開鐵腕措施，扣押車輛，甚至查封財產，嚇得一名欠費百萬元的客運公司負責人，趕緊先繳部分欠款，以免生財工具的車輛被拍賣。

客運老闆趕緊繳錢 避免車被拍賣

由於一○二年七月起行照比照身分證採取「一照終身適用」制度，汽、機車汽燃費採每年七月徵收一年費用，若未繳交將分別處以罰緩，有些民眾誤認不用換照就可以免繳汽燃費，導致欠費及罰鍰案件迅速倍增，實施迄今滯欠汽燃費案件數量始終居高不下。

行政執行署新竹分署統計，單就去年新竹縣市與苗栗縣就有六萬九千六百多件滯欠燃料使用費案件移送執行，總金額高達近八千四百萬元，甚至有一人滯欠上百萬燃料使用費，法務部行政執行署統計全國滯欠汽、機車燃料使用費金額前五十名中，新竹分署轄區內就有一家客運公司，欠費達一○九萬元，經書記官到場執行，本欲扣押大客車，公司負責人見苗頭不對，立即先繳納廿二萬餘元，並辦妥每月分期繳納十萬元，避免車被扣押。

至於針對其他欠費義務人，經與轄區監理機關協調，新竹分署執行人員偕同該機關人員陸續於專案期間至義務人戶籍地、通訊地及工作地現場查封義務人車輛、動產等，並命義務人繳清欠繳汽、機車燃料使用費，另就小額欠款義務人分別以公文扣押存款、薪資等。

呼籲義務人主動繳納 勿存僥倖

經執行後，新竹分署總計扣押車輛四輛，其中包含一輛灑水車，所有扣押車輛等將於二月六日全國聯合拍賣日拍賣。

新竹分署行政執行官陳靜怡強調，在符合法定要件下，不排除採取限制出境及拘提管收等強力執行手段，俾達遏止怠繳燃料使用費惡習，並呼籲義務人能主動繳納，儘速與分署聯繫繳清，勿心存僥倖心態，以免不動產、動產被查封，存款、薪資被扣押而影響信譽。