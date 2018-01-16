〈中部〉嘉義公園見老外活春宮 警：涉違法

2018-01-16

〔記者王善嬿／嘉市報導〕一名蔡姓嘉義市民前天在嘉義公園驚見一對外籍情侶在樹林間上演活春宮，他以「嘉義公園老外肉搏戰」為題，在臉書貼出照片，引發網友熱議，有人回應「不覺得冷嗎？」、「吸收天地靈氣、日月精華」；警方表示，在公共場所如有裸露、猥褻行為，可能觸法挨罰，提醒熱戀者不要以身試法。

嘉義公園與林業試驗所「嘉義樹木園」、嘉義都會森林公園相連，總面積三十六．二四公頃，孕植豐富的熱帶、亞熱帶植物，堪稱嘉市的城市之肺。

前述三大園區樹木叢生、位處偏遠等條件下，曾被「同志貼圖交友網」的網友kvw推薦，尤指離市中心較遠的嘉義都會森林公園是可野炮的地點；也曾有人在Dcard網路論壇發問「嘉義哪裡可以打野炮啊」？中正大學後山、壘球場都成網友點名地點。

市府︰將加強巡查

市府建設處長李國榮昨說，在公園「這樣不好看」，將請公園管理員加強巡查、勸導制止；市警局公園派出所副所長李忠和表示，網友照片中的人涉及妨害善良風俗，可依社會秩序維護法開罰六千元以下，如果是意圖供人觀覽、公然猥褻行為者，就會觸犯刑法妨害風化罪，可處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。

蔡姓市民前天下午近五點在臉書貼出「嘉義公園老外肉搏戰」文、照後，翁姓網友揶揄圖中男女「好可憐，沒錢去室內？」洪姓網友說︰「好像室外空氣比較好。」