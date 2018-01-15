〈北部〉受傷童避風港 新竹54戶寄養家庭授證

2018-01-15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府昨天舉辦新進寄養家庭授證典禮，今年新加入四戶，共五十四戶，由新竹縣、市共享寄養家庭資源。其中谷姓夫妻在身障就業輔導和早療社福體系服務，期望能以自身經驗，提供早療兒更妥適的照護。

竹市社會處表示，新竹縣、市共享寄養家庭資源，原有五十三戶、一百名寄養父母，今年有三戶因生涯規劃停止擔任寄養家庭，但新增四戶，共五十四戶，新竹市兒少保護個案有卅二人安置於寄養家庭。

今年新增的四戶寄養家庭中，谷姓夫婦分別於身障就業輔導機構、早期療育社福體系服務，盼能運用專業知識，對需要早療的寄養兒童提供妥適的照護，家中三個孩子也高度支持。

林姓寄養家庭則是單身寄養，具備二十年以上安置機構生輔員經歷，希望給需要被照顧的孩子一個溫暖的家，快樂成長。

另有一戶新進寄養媽媽為全職家庭主婦，希望能帶給寄養兒童全職陪伴， 以滿滿的愛圍繞他們，不讓這些孩子感到孤單。

新竹市長林智堅表示，市府團隊為減輕三明治世代負擔，努力完善「兒童托育」到「長者照顧」的多元服務模式，做為年輕人打拚的後盾。

林智堅肯定家扶中心協助招募寄養家庭，讓有需要的孩子能得到照護與溫暖，也感謝寄養家庭無私的付出與關愛，為受傷孩子們重新打造一個「心」的家。