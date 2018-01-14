〈北部〉盼了18年 花蓮特搜隊成軍授旗

2018-01-14

32名隊員 還輪值國際救援

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕盼了十八年終成軍的「花蓮縣特種搜救隊」（見右圖，記者王峻祺攝）昨天成軍，是全台第十九支特搜隊伍，卅二名特搜人員除通過內政部消防署驗證、具有中級特種搜救隊的救援量能外，更獲排入參與國際救援輪值表，花蓮縣消防局預計今年將再成立一支五十人的「義消特搜隊」，全面提升海內外的整體救災效能。

花蓮縣受限經費短缺及人力窘迫，十八年來遲遲無法成立專屬特搜隊，在「花東地區永續發展基金」一千七百餘萬元的專案補助下，今年順利成軍，另還新購及汰換各類先進救災裝備，人力也從八年前的二百五十一人擴編至三百卅八人。

花蓮縣消防局昨早在花蓮市德興運動場舉辦一一九消防節慶祝活動，身兼花蓮義消總隊長的縣長傅崐萁，為新成軍的特搜隊授旗，並表揚七十四名傑出警消、義消、婦宣及鳳凰志工等；今年甫服勤的紅鷹直升機，昨也結合特搜隊進行災區緊急救援演練。

消防局長林文瑞說，花蓮幅員廣大，山難、海難頻傳，加上位於地震帶，確實需要成立專屬特搜隊，未來將由年度常訓經費編列各項專業費用，待所有訓練均步上軌道後，另會成立民間特搜隊，共同承擔花蓮及支援國內外的各項特種搜救任務。

花蓮縣特種搜救隊長陳秋銘說，卅二名特搜隊員經長時間不間斷救援訓練後，已成為一支具備支援搜救能力的專業隊伍，有信心能在災難發生的第一時間，確保民眾安全，每年還會排定四次專業訓練，檢視隊員體能狀況及操作裝配器材的熟練度。

義消特搜隊 今年將增設

他強調，花蓮縣義消志工近年也從原本的九百七十五人增加至一千六百廿二人，今年將挑選出具備救災熱忱、受過救助訓練及測驗合格的五十人，成立「義消特搜隊」，盼能全面提升救災量能，一旦哪個國家、地區發生重大災害，特搜隊就能立刻挺進災區，投入救援行列。