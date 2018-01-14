〈中部〉南投創意沙雕賽 大砍票價息民怨

2018-01-14

全票150降至50元 優待票75減為30元

〔記者謝介裕／南投報導〕「十全（犬）十美─創意沙雕競賽」活動，昨在南投國際沙雕藝術文化園區展開，備受各界關注的沙雕展覽門票價格一事，縣府文化局也公布完成修訂後的新版本，全票差了三倍，將從原先一百五十元下修至五十元；優待票七十五元也減為三十元，盼藉此平息票價太貴引發的民怨。

此次沙雕競賽因應二○一八狗年到來，以「十全（犬）十美─為主題，吸引二十支隊伍參賽，其中不乏曾在台中大安、台南馬沙溝、高雄旗津、新北福隆等四大沙灘沙雕賽中，獲得前三名的好手參加。

該比賽從昨日上午八時許開始，迄十四日下午三時截止，選手們必須在時限內完成作品，前三名及佳作依序可獲三萬、二萬、一萬及五千元的獎金。

縣府文化局長林榮森說，位於南投市貓羅溪畔的國道三號高架橋下的「南投國際沙雕藝術文化園區」，面積約五公頃，經縣長林明溱向國道高速公路局提出用地撥用獲准，以及中央補助二千多萬元的經費後，才完成園區設置工作，不但變成縣內觀光新亮點，貓羅溪疏濬而出的土方，也成為沙雕園區基礎建設與創作材料。

此次沙雕作品將配合春節燈會活動一併展出，惟因去年沙雕展覽門票價格被認為太昂貴，縣府遂順應民意大幅調降，今年全票五十元、優待票三十元，對象則是南投縣民及外縣市國小以下的兒童。