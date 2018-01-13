〈南部〉空污嚴重 西子灣旁設PM2.5測站

2018-01-13

中山大學設置 每小時公布數據

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄空污嚴重，高雄港船隻及港區工廠貢獻不少污染，為此，中山大學首設全國最靠近港的PM2.5測站，並公布每小時即時數據，提醒民眾注意霾害。

中山大學本月邀請前中研院長李遠哲到校，為「撥霾見日 • PM2.5視界」特展剪綵，本週繼續公布西子灣周遭PM2.5測值，積極推動防霾工作。

新設監測儀設於理學院頂樓，從去年十一月到本月運作近兩個月，測得PM2.5（細懸浮微粒）平均濃度比台灣各港口濃度高。

中山大學氣膠科學研究中心王家蓁主任表示，即時自動監測儀是全國最近海港區域PM2.5監測設施，每小時將測得數值顯示在校園內、西子灣隧道口及校門口，師生、民眾及遊客可透過看板了解空氣品質，做防護預防防敏。

根據環保署AQI（空氣品質監測指數）數據，高雄市左營、楠梓區連續兩年AQI橘色以上天數，為全國最多，常見「紫爆」狀況，就此可稱為全國空氣最差地區，而中山大學位於鼓山區，就在左楠地區旁。

監測儀採用國際通用「貝他射線衰減法」，管控團隊指出，PM2.5濃度越高，貝他射線監測儀測得衰減程度就越厲害，日後將比對高雄市各測站數據，釐清海港周邊區域與都會區PM2.5本質及來源差異。