〈北部〉私收10萬喪葬費 通東里長︰月底前還清

2018-01-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通東里長楊佩芳遭通霄鎮一間禮儀社控訴，去年底處理從柬埔寨嫁來台灣的七十二歲獨居丘姓老婦後事時，禮儀社稱並未向家屬收取費用，但楊佩芳卻私下向死者遠從柬埔寨來台處理母親後事的兒子收取十萬元，痛批楊佩芳行徑，枉費了里民的信任與支持。

楊佩芳坦言，自己做錯，的確向丘婦兒子拿十萬元，事後也被禮儀社追討費用，目前陸續還款六萬元，會在月底前還清欠款。

目前回到柬埔寨的丘婦兒子說，自己生活還能過得去，且考量母親嫁來台灣、原本擔任警察的繼父死後，楊佩芳也多次協助生活事宜、噓寒問暖，他來台期間楊佩芳也出力甚多。

他認為，母親後事順利圓滿，並不想曝光此事，他曾向禮儀社表示，若向楊佩芳拿回款項，留給禮儀社幫助其他有需要的人即可，不需要還給他。他說，對台灣人生地不熟，也不了解台灣喪葬習俗，楊佩芳向他索取十萬，也沒多想，不知道禮儀社以募捐方式協助處理。

遺屬低調不想曝光此事，希望禮儀社與楊佩芳私下解決。不過，禮儀社將事情經過PO網，楊佩芳被網友抨擊「黑心里長」、「真敢拿」、「這種錢也敢賺」，並要楊佩芳「踹共」。

事情原因是丘婦在去年十二月二十七日被發現倒在游泳池，之後警方與楊佩芳聯繫上丘婦住在柬埔寨、與前夫所生的兒子，原本地方人士以為事情順利解決，沒料到事後掀起風波。