〈北部〉打通南方澳任督二脈 台灣中油5油槽將拆遷

2018-01-13

道路用地、臨住宅區 地方促遷多年

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣中油南方澳庫區儲油槽緊臨住宅區，又位在蘇澳鎮八十六號道路用地，地方要求遷移多年，因涉及層面廣，始終只聞樓梯響。最近在各方協調下，中油同意拆遷，蘇澳區漁會總幹事陳春生認為，儲油槽移走無疑是打通南方澳「任督二脈」。

台灣中油南方澳庫區儲油槽，位在南方澳第三漁港碼頭旁，共有五座大型槽體，供應港區漁船及蘇澳海巡隊用油，平時單日平均發油量兩萬公升，漁汛期可達十五萬公升；隨著都市化發展，周邊房子愈蓋愈多，且被劃入八十六號道路用地，遷移儲油槽呼聲高漲。

最後一哩路非遷不可 陳金德力推

宜蘭縣代理縣長陳金德擔任立委時曾提議拆除，可惜沒有達成；接任台灣中油董事長重提此事，兩個多月前入主縣府接續推動。八十六號道路全長五百公尺、寬十八公尺，蘇澳鎮公所辦妥沿線徵收作業，目前萬事皆備，只卡在道路末端處儲油槽，拆遷就能走完最後一哩路，被視為建置南方澳環港道路重要一環。

「非遷不可！」陳金德昨偕同中油人員、地方人士，勘察南方澳庫區。蘇澳鎮長陳金麟說，當地儲油槽超過半世紀，管線設備老舊，不僅阻礙交通，居民更擔心淪為不定時炸彈，拆遷工作刻不容緩。

漁會總幹事陳春生說，拆除儲油槽，八十六號道路順利貫通後，就可納入南方澳環港道路一環，就像打通任督二脈；縣議員邱嘉進也把此事形容為「完成南方澳的歷史任務」。

台灣中油人員說，拆除現有儲油槽後，將在鄰近南方澳三角碼頭另建地下化油槽，地上建造新的加油站，如果取得建照與拆除執照，一併執行拆除、建新站工程，此案大勢底定。陳金德責付縣府工旅處為專責聯繫窗口，提供必要協助，他希望儲油槽拆遷腳步愈快愈好。