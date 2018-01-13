〈北部〉大園國中舊址 航空城服務中心7月進駐

2018-01-13

師生下學期新校舍上課

〔記者謝武雄／大園報導〕大園國中預計二月遷移至新校區，原校區將設立「航空城聯合服務中心」，由地政、環保、工務、經發、警察等單位於七月進駐，為桃園航空城後續開發工作做準備，另環保局轄下的「海岸管理處」也將進駐，市長鄭文燦昨前往視察，同意若機場內部空間不足，機場公司與民航局可研議在此辦理協調工作。

鄭文燦說，大園國中位在第三跑道範圍內，市府計畫遷校至南港客運園區，新建的校舍二月新學期啟用，未來師生們遷至新校舍後，在全新的環境中能獲得更好的學習效果。

鄭文燦表示，「航空城聯合服務中心」將辦理土地區段徵收市價及地上物查估作業等準備工作，其中，環保局將使用原校舍做為噪音補償工作站及稽查站，而海岸管理處成立後，將把台六十一線沿海岸線景觀生態維護列為工作重點，包含許厝港濕地生態公園、觀新藻礁、草漯沙丘等。

另，大園國中原校地鄰近大園尖山遺址，遺址文物如陸續出土，可暫存於大園國中原校地，至於原校地是否仍開放鄰近居民做為活動空間，會請地政局訂定相關使用管理辦法。

地政局長陳錫禎說，「桃園航空城計畫」預定三月定案，市府可依照審定內容，提報內政部核定區段徵收抵價地比例，並且啟動區段徵收土地市價及地上物查估作業，同時召開協議價購說明會與區段徵收公聽會，彙整當地地主相關意見後，陳報中央核定區段徵收計畫。