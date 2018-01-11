〈中部〉中國醫大主校區 計畫2年內遷水湳

2018-01-11

現有學生宿舍 將蓋癌症醫院

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學十日校務會議通過，現有英才路學生宿舍將改設癌症醫院，引起部分學生反彈，有人向本報投訴指出，擔心未來學生宿舍數不足，影響學生權益；校方強調，計畫兩年內主校區遷往水湳，現在校區部分空間重新規劃，設癌症醫院是配合政府政策，且新校區第一期就將興建學生宿舍，床位數比現行宿舍多，且會等學生搬進新校區宿舍後，才會蓋癌症醫院，並不會影響學生權益。

中國醫大昨日校務會議中，由台中附設醫院提案，盼未來學校遷往水湳校區後，現有英才路舊學生宿舍能做為癌症醫院，初步規劃可提供二百床，提升中台灣癌症照護能量。

中國醫大副校長林正介指出，事前校方曾多次舉辦說明會及師生座談會，說明包括學校中長程規劃及相關方案，該提案經校務會議通過後，將另提報董事審議，並送教育部及衛福部核定後才能算數。

部分學生反彈 憂學生宿舍不足

投訴學生指出，校方曾有決議遷往水湳校區後，多出的空間要蓋專業教室及增加宿舍，竟然無視當初的決議，甚至要把學生宿舍砍掉蓋醫院，擔心未來學生宿舍數不足，影響權益。

校方：新校區蓋宿舍 比現有還多

林正介說，該份會議紀錄是十餘年前的舊規劃案，當時學校僅有五個學院，原僅規劃搬遷一、二個學院到水湳校區，但十餘年來中國醫大已發展成八個學院的規模，已不可同日而語，且水湳校區多達十六公頃，現有校區僅五公頃多，考量學校的永續發展及水湳快速發展，校方重新評估調整學校整體發展計畫。

林正介說，中國醫大已將水湳校區定位為主校區，包括行政重心及多數學院均將遷往主要校區，現有校區為臨床校區，提供包括醫學、公衛、護理系等有臨床實習需求的部份年級教學使用。

林正介說，至於英才宿舍六十餘年興建迄今，建物老舊且九二一時甚至一度成為危樓，新校區第一期工程規劃將蓋學生宿舍，將可提供六百個床位，比現有的英才宿舍四百個床位還多；屆時若有學生須兩地往返，也有接駁車，校方絕對照顧學生權益。