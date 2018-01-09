〈台北都會〉已辦22年 法鼓山聯合婚禮喊停

2018-01-09

〔記者俞肇福／新北報導〕已舉辦廿二年的法鼓山佛化聯合婚禮，今年將停辦！法鼓山活動處主任楊順娥表示，因為政府已實施結婚登記制而且不需要有公開儀式，各縣市民政局也舉辦聯合婚禮，法鼓山的階段性任務已圓滿達成，所以停辦。

結婚登記制 已不需公開儀式

法鼓山佛化婚禮到去年已辦了廿二年，共有一二一二對新人在佛祖見證下締結良緣，婚禮舉辦地點包含農禪寺、台北市政府、台北士林官邸、劍潭青年活動中心、陽明山中山樓、台北圓山舞蝶館等，在法鼓山世界佛教教育園區也辦過十場；佛化婚禮歷年來都由法鼓山方丈主持，從早年的聖嚴法師到現任方丈果東法師，新人在莊嚴的佛祖前完成終身大事。

這一二一二對新人來自海內外，多數是台灣人，也有外國人為了迎娶台灣美嬌娘特地返台參加，兄弟、姊妹、親友先後參加佛化聯合婚禮更不勝枚舉，還有雙胞胎兄弟、兄妹同時報名。

法鼓山今年停辦聯合婚禮，讓有意報名的新人失望了，楊順娥表示，法鼓山在一九九四年訂為「禮儀環保年」，當時推出「佛化聯合婚禮」、「佛化聯合奠祭」、「佛化聯合祝壽」三項活動，「聯合奠祭」已轉型為骨灰植存，「聯合祝壽」轉型為海內外各道場關懷長者的活動。

至於「佛化聯合婚禮」，因為政府法令修訂及社會轉型，二○○八年就規劃再以十年為期，推動莊嚴、簡約、隆重的「佛化聯合婚禮」，階段性任務已圓滿完成。