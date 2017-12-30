〈北部〉民盼機捷中壢站提前搭 桃市府：有難度

2017-12-30

〔記者周敏鴻／中壢報導〕「市港合一協會」主張機場捷運A23站（即是中壢車站）未通車前，先於明年底在台鐵中壢站前設置機場捷運「B23」簡易車站，待捷運軌道工程完成後就可提前讓民眾搭乘，市府交通局人員回應，提前讓民眾搭車是否影響後續工程品質與安全、是否有適合地點設置簡易車站，諸多問題仍待評估。

交通局等單位昨天在中壢區公民會館舉辦「中新地下道改善措施施工說明會」，向民眾說明原來的雙向雙線道將拓寬為雙向三線道，預計明年八月完工後，可紓解元化地下道的車流，才會進行元化地下道封閉。

不過，市港合一協會理事長陳韜等人認為，元化地下道封閉後，中壢鬧區的平面道路將會陷入交通黑暗期，他們主張提早讓民眾搭乘機場捷運，才有可能解決中壢車站周邊的交通問題。

陳韜說，機場捷運的地面下施工已經推進到中正路、大同路口，距離台鐵中壢站僅約五百公尺，工程進度若順利，估計明年就能完成機場捷運A23中壢車站的雙向軌道鋪設，市府只需在台鐵中壢站前站地區，設置機場捷運「B23」簡易車站，就可提早讓民眾搭乘。

交通局人員說，即使軌道鋪設完成，機場捷運仍有許多工程必須持續進行，若提前讓民眾搭乘，可能會影響工程品質與安全，另外，台鐵中壢站的前站地區是否有適合地點可以增設簡易車站，都仍有待評估。