〈北部〉基本工資三萬 企業：應看工作性質

2017-12-29

〔新竹、苗栗小組／綜合報導〕蔡英文總統日前表示她的最低工資夢想數字是「三萬元」，竹苗地區中小企業主反應不一，有的叫苦，有的樂觀其成。

苗栗縣私立佳佳幼兒園負責人翁盛宗表示，將大幅提高人事成本，已面臨少子化難題的幼教界收費提高，招生恐更加困難，嚴重衝擊生存空間。

生產電源線的大安電業負責人許啟珠說，原物料連年上漲，若人力成本也提高，對中小企業處境更加不利，政府應先開拓國外貿易，創造中小企業有利環境後，再調整基本工資。

弘鼎汽車負責人許銑倫說，若基本工資再提高，恐難支付人力成本，不得已必須精簡基層學徒，原本工作二至三年即可領到月薪高於三萬元的學徒被迫失業，不但難以累積經驗，未來更難找工作，也造成人力青黃不接，找不到有經驗的師傅，恐衍發倒閉潮。

不過，新竹縣網迅雲端印刷公司負責人鄭朝鐘認為，基本工資三萬元符合台灣目前的消費水準，政府在推動這項政策時應多做說明宣導，且針對不同企業有相應的輔導和獎勵措施。

英皇國際物業執行長張曇傑則表示，有些薪資彈性比較小的行業或人力單薄的微型企業，基本工資的調漲是牽一髮而動全身。應看工作性質，兼顧市場行情跟個別職位的難易程度，建議政府先和不同行業的業者溝通，聽取意見，理解不同行業在勞工薪資和勞動條件的差異，然後再以客製化、漸進式的手段來推動。