〈南部〉安南肉品市場 將遷至善化場合併

2017-12-28

預計在二○一九年底遷移

〔記者邱灝唐／台南報導〕位在台南市安南區的肉品市場，爭論許久後決定搬遷至善化場合併；肉品市場公司總經理黃文賢指出，預計在二○一九年底遷移。對於遷移案，周遭居民都表示歡迎，因為肉品市場所產生的臭味和噪音影響生活已久。

爭論許久的安南肉品市場遷移一案，儘管曾有土城、新吉工業區等待選地點，但都在地方抗議之下取消，最終決議移往善化場合併。黃文賢指出，等當地廠區擴建以及屠宰線設置完畢後就會搬遷，並考慮屠宰量將現有的八條屠宰線降為六條。

當地居民認有助地方發展

當地居民對此案相當贊同，李姓居民指出，這項計畫案對地方的發展有幫助，儘管不談該地未來的建設，只要減少豬隻在半夜所發出的聲音以及散發的臭味，就能夠提高生活品質。

王姓居民則說，之前因病住進醫院，沒想到半夜在病房卻聽到豬隻的叫聲，儘管不是非常淒厲，但多少也擾人清夢。對此，黃文賢指出，安南場每日有一千多隻豬進駐，受驅趕或在豬舍期間難免發出聲音，更因半夜寧靜顯得特別清楚。

市場總經理︰考量地區發展

不過，此案也引發外界質疑市府炒地皮，由於安南場鄰近安南醫院、台灣歷史博物館，以及未來的亞太棒球村，地價相當有潛力。但黃文賢以一句「到時不一定是我當總經理」駁斥，強調遷移完全是考量產業和地區發展，而且除了改善居住品質之外，由於肉品市場是由市長擔任董事長，董事會在明年大選後也將面臨改選，現任幹部如何從中獲益，況且要炒地皮早在縣市合併之初就可以進行，何必等到現在，設在善化能夠遠離社區、降低土地成本，位於中心點的特性對於溪北和山區的民眾更公平，同時公司人力和資源又能得到整合，讓經營更有效益。