〈台北都會〉淡北道路會勘 北市：配合環評尚無共識

2017-12-23

新北指下月辦公聽會 北市府打臉

〔記者葉冠妤、黃建豪／綜合報導〕爭議多年的淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）二階環評程序重啟，環評委員昨到淡水紅樹林、關渡現勘，因淡北道路橫跨雙北，明年一月將在新北、北市各辦一場公聽會，不過台北市交通局代表卻表示，雙北還沒有達成共識。

淡北道路全長五．四公里，起自新北市淡水區淡金路口，終點落在北市大度路，因道路沿線經過紅樹林保護區，環保團體擔心恐影響自然生態與文化遺址，提出訴願及行政訴訟，台北高等法院在民國一○二年九月判決撤銷原環評，致淡北道路被迫停工，進入二階段環評。不僅環團反對，北市府也持保留態度，籲新北市府尋求更適合方案。

新北市新工處表示，原本採高架跨越淡水捷運線的淡北道路工程，已改成沿著捷運路線貼地佈設，也避開遺址敏感區域，台北端則考量立德路有大量轉彎車流，將多架設採高架段，也會重新整理、調整鄰近紅樹林保護區的自行車道。

昨天一連現勘三個地點，最後有環評委員認為淡北道路跨越台北市，應做整體長期規劃，可考量配合社子島開發、銜接台64線等，不要光從新北角度出發「報喜不報憂」；新工處回應，雙北交通局日前已碰面進行實質討論，初步整合意見。

不過，台北市交通局出席代表卻打臉新北，澄清雙北目前尚未達成共識。台北市交通局綜合規劃科長黃惠如昨受訪時指出，該案申請單位是新北市政府，目前是依照環保署規定，要做兩階段的環評，待新北方面的報告書出爐，台北市會配合環保署參與環評審查，但現階段還沒開始審查，也還沒從新北方面收到報告書的完整版。