〈中部〉嘉市7自行車道 規劃明年串連成網

2017-12-14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府推動「自行車道優化」計畫，明年編列一千四百萬元，規劃串聯現有「嘉油鐵馬道」等七條休閒自行車道，打造環狀車網，並拓寬車道寬度、採用柏油路面，提升車道品質，但市議員蔡永泉、陳幸枝在議會定期會總質詢時說，外國騎自行車風氣盛行，「要學嘉義市能用的」，避免濫用公帑淪為新台幣殺手。

市府交通觀光處代理處長黃緒信表示，規劃把世賢路、博愛路、頂庄、港坪、蘭潭鹿寮、八掌溪北岸、嘉油鐵馬道等自行車道，銜接鄰近的林森東路、盧義路、世賢路機慢車道，以磚紅色柏油路面搭配標誌、標線，加強自行車網絡辨識度。

陳幸枝說，荷蘭人重視自行車路權，卻也衍生隨處可見廢棄自行車景象，市府應規劃腳踏車停放空間，世賢路自行車道應改在機慢車道另闢專用道；蔡永泉認為，台灣空氣污染嚴重，節能減碳的最好方式就是把騎自行車「日常化」，建議找學者研究民眾使用交通工具的習慣，重要道路也應設自行車道，方便民眾通勤、上學。

黃緒信回應，初步調查世賢路自行車道路寬僅一‧八公尺，且水泥路面導致車友感到顛簸，所以將把車道標準化，統一拓寬為二‧五公尺，提升路況品質，為避免民眾隨意棄置廢棄自行車，規劃找自行車修車廠設維修站點，設置自行車墳場做好回收處理，如預算順利通過，明年暑假應可完成。