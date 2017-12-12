〈南部〉柴油車全國最多 爭取加碼汰換補助金

2017-12-12

環保局也將加速汰換二行程機車

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市空品不良將持續至十三日，中央擬釋出兩成移污費，高市汽機柴油車總數占全國第二，柴油車數量則是全國第一，加上明年開徵工廠空污費，預估挹注經費超過一．二億元，市府環保局將加速汰換二行程機車及向中央爭取加碼柴油車汰換補助金，改善空氣品質。

高市連日來因東北季風增強，夾帶少量境外污染物，造成空氣品質不良，昨僅美濃區普通，多區達紅色警示，對所有族群不健康，指標污染物是細懸浮微粒PM2.5，環保署評估將持續到十三日。

環署分析高市空污以外縣市四十一％最多，本地三十五％、境外移入二十四％，其中本地空污移動污染源占三十八％，高於固定污染源近三十八％；高市汽機車近二百九十萬台，排名全國第三名，柴油車近二萬九千台是全國第一，兩者合計是全國第二名，中央擬釋出兩成移污費給地方，加上明年開徵工廠空污費，預估挹注經費超過一．二億元。

挹注地方 中央擬釋出兩成移污費

環保局表示，高市二行程機車尚有二十萬部需汰換，近兩年汰換八萬部爆量、超過原定六萬部，均由市府空污基金支付，將爭取中央汰舊二行程機車、換購電動二輪車共四億元經費。

環保局說，中央補助一、二級柴油車汰換三萬至四十萬元，但高市柴油車數量全國第一，且每日從外縣市進出高雄港的柴油車有二．五萬輛次，占高市PM2.5總排放量約一成，中央應提高柴油車汰換補助金，加速改善移動污染源。

環保局長蔡孟裕呼籲中央分配方式應參考當地發油量及空污嚴重性，若中央無特別規定，希望部分經費運用在購置電動公車與提高使用電動公車行駛的補貼。