〈台北都會〉藝術教育貢獻獎 新北勇奪8獎座

2017-12-12

全國21績優學校 教育部今頒獎

〔記者葉冠妤／新北報導〕教育部今天將頒發第四屆藝術教育貢獻獎，在全國廿一所績優學校中，新北市勇奪八項獎座，獲獎學校包括永平高中、鶯歌工商、坪林國中及鷺江國小，朱銘文教基金會獲得績優團體獎，米倉國小老師陳盈君、中和國中老師吳靜美榮獲教學傑出獎，中山國小校長王健旺獲頒活動奉獻獎。

吳靜美關注偏校 設微型美術館

吳靜美將藝術推廣到不同地區，曾任職烏來國中的她，尤其關注偏鄉的藝術教育，用心推動教育部美感教育課程到三百所偏鄉學校，也多次到泰緬邊境的「興邦學校」服務；到中和國中服務後，她與國立台北教育大學北師美術館合作，在校園設立微型美術館，讓師生及社區民眾輕鬆享受藝術之美。

位於偏鄉的坪林國中，全校只有六班，人數雖少，卻有許多新鮮趣事，學校結合坪林在地產業文化，推展「呷茶話茶、茶歌褒唱」特色課程，學生從製茶到手拉坏做茶壺到茶道，都要學習，將藝術融入生活，也認識與發揚茶鄉文化。

王健旺為學生 打造藝術學習園地

獲得活動奉獻獎的王健旺，小時候常跟著奶奶看布袋戲、歌仔戲與藝陣表演，長大後致力推動藝術教育，格外重視傳統藝術的傳承，他曾任職林家花園園長，在中山國小成立林家花園導覽隊，為學生打造藝術學習園地，讓藝術生活化、生活藝術化。

市府教育局局長林奕華表示，獲獎的個人或單位，都是長期投入藝術教育的耕耘者，樹立藝術教育典範都實至名歸。