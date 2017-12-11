〈南部〉全台最老馬拉松 曾文水庫4千人競足

2017-12-11

今年第34屆 3歲娃也來參加

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕二○一七曾文水庫馬拉松昨天登場，這是全台最具歷史的路跑活動，沿途賽道高度落差達兩百公尺，很有挑戰性，逾四千人參加，選手有近八旬的長輩，有三歲孩童等，老、中、青、幼共襄盛舉。

最受矚目的四十二公里全程馬拉松項目，男子組由Muteti Lukas wambua以兩小時三十九分又四秒奪冠，亞軍為Thomas Matheka muli，都是肯亞籍選手，成績僅相差卅二秒，實力接近。

女子組由陳玟雯以三小時十九分三十五秒封后，第二名是黃衍齡，市議員李文正連續第三年參加全馬，並成功完賽，他強調，除自我挑戰體能，也希望親自向現場辛苦的工作人員致意。

賽道落差2百米 有挑戰性

曾文水庫馬拉松已邁入第卅四屆，是市政府自辦的兩大路跑賽事之一，今年參加人數為近三年來之最，除了全馬、半馬，還有十二公里與三公里等。

昨天賽事從南區水資源局出發，沿途行經曾文之眼、水庫大壩、觀景樓等，風光明媚，代理市長李孟諺致詞時表示，這場馬拉松最大特色是沿途充滿「水與綠」，優美的環境讓選手們流連，跑起來心曠神怡，而且完賽後可順遊附近的永興吊橋、龜丹溫泉與梅嶺等知名景點，感受台南風情。

由於活動在水庫園區舉行，賽道高度落差大，尤其壩頂前更有近一百公尺的陡坡，考驗著跑友的體能與意志力。

今年賽事以十二公里的路跑組人數最多，逾一千五百名選手報名，李孟諺說，緊接而來的是第十二屆台南古都國際馬拉松，明年三月四日在永華市政中心西側廣場登場，歡迎愛好運動的朋友報名參加。