〈北部〉宜蘭冬茶評鑑 楊一明再奪特等獎

2017-12-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「宜蘭茶」冬季優良茶品級鑑定，昨公布獲獎名單，由冬山鄉茶農楊一明，摘下冬季烏龍茶組特等獎；楊一明在五月的春季茶品級鑑定，就獲頒烏龍茶組「特等獎」，昨又摘下冬茶組冠軍。春、冬評鑑都奪冠被讚是「雙喜臨門」，特等獎茶葉每台斤身價可望突破一萬兩千元。

「宜蘭茶」優良茶品級鑑定，分為春茶及冬茶，春茶項目五月舉行，分烏龍茶組及新品種組；烏龍茶組特等獎由楊一明拿下。

冬茶則於十二月舉行，也是分成烏龍茶組及新品種組，參賽者須以十月至十二月一日前採收的茶葉為主，且須具備產銷履歷驗證，或有機農產品驗證才能報名。這次有來自三星鄉、大同鄉、礁溪鄉、冬山鄉等地茶農、合計有一一四組茶品參賽。

新品種組由劉君平奪冠

主辦單位邀請茶業改良場副場長邱垂豐、股長潘韋成擔任評審，依照香氣六十％，茶葉外觀、水色各占二十％評分。經過評選，烏龍茶組項目，由楊一明摘下特等獎；新品種組特等獎，則由冬山茶農劉君平拿下。

製茶、種茶超過卅年的楊一明表示，茶的好壞，除了茶園先天環境及氣候影響，田間管理、肥料、水分掌握也是重要環節，他在田間管理下苦心，對茶株照顧也非常用心，才能在今年摘下春茶、冬茶特等獎。

至於春茶、冬茶差異，楊一明解釋，兩種茶葉各有特別之處，春季時茶株含水量大，製成的春茶較有回甘韻味且耐泡；到了冬季，茶株吸收水份少，相對的茶葉保有更濃郁香氣。