〈北部〉盼18年 花蓮特搜隊明年成軍

2017-12-10

〔記者游太郎／花蓮報導〕盼了近廿年，花蓮縣消防局明年一月終於要成立「特種搜救隊」！目前正積極參與其他縣市搜救隊訓練，初期以達成花蓮縣境搜救任務為主，未來則以參加國際救援任務為目標。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，八十八年九二一年大地震，世界各國派出搜救隊來台援助，事後台北市決定成立國內第一支特種搜救隊，其他縣市也陸續跟進，但花蓮縣因受限於經費，等了十八年後，向「花東地區永續發展基金（簡稱花東基金）」申請一千七百餘萬元專案補助，預定明年一月十三日成軍。

初期人員編制為卅人，將申請花東基金補助二千餘萬元，於吉安鄉設置訓練基地，目前人員已在消防局竹山訓練中心完成初訓，昨天由北市特搜隊協助實施搜救複訓，十八至廿二日再赴竹山訓練中心，實施七十二小時不間斷的救援訓練，完訓後即成為具備支援搜救能力的專業隊伍。

林文瑞說，花蓮縣因為幅員廣大，山難及海難頻傳，加上位於地震帶，從九二一大地震後，各界要求成立特搜隊的聲浪不斷，經向國家發展委員會（簡稱國發會）徵詢後，獲同意以專案名義向花東基金提出申請，購置包括生命探測器、倒塌建築物破壞工具及山、海難救援等特殊救援設備，成立後再由年度常訓經費編列各項訓練費用，未來訓練步上軌道後，並準備協助成立民間特搜隊，共同承擔花蓮縣及支援外縣市的特種搜救任務。

初期境內 未來參與國際救援

初期除了花蓮境內的特搜任務外，只要國內有災害就會參與救援，最終目標是參加國際救援任務。此外，花蓮境內的大型火災或特殊災害，特搜隊也將列為第一線的精英，積極協助各消防大隊完成各項搜救及消防任務。