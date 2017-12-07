〈北部〉斥資改善 太魯閣同禮部落步道動工

2017-12-07

明年三月底前完成第一階段工程

〔記者王峻祺／花蓮報導〕有如遺世獨立般座落在海拔逾一千公尺高的秀林鄉太魯閣同禮部落，長期需仰賴族人「雙腳」運送物資，便利的流籠索道也在去年經族人修復後重新啟用，目前唯一對外交通的「同禮步道」改善工程又已動工，預計趕在明年三月底前完成第一階段改善工程。

廿三戶仍居住於同禮部落的居民，主要從事農耕生活，以燭光、柴油發電機及太陽能發電板取代無法到達的電力，近年更逐漸發展二天一夜過夜型部落小旅行活動，邀民眾實地走訪山林認識太魯閣族文化，品嘗最在地的原住民料理。

唯一的運輸機具「流籠索道」，二○一四年受到麥德姆颱風重創後中斷三年，去年經秀林鄉民代表郭新勇自籌百萬修復後才又起死回生，長約一千五百公尺的索道，可取代人力搬運物資，一天最多載運七、八趟，單趟可乘載約五百公斤。

規劃近二年，總長六公里的同禮部落步道改善工程，第一階段已在本月五日正式動工，秀林鄉公所投入約三百四十六萬五千元，先行整修砂卡礑步道通往「三間屋」的五百公尺路段，在原有一公尺半至兩公尺步道上，重新鋪設石磚、石板，盼能降低環境衝擊，也方便機車載運物資。

秀林鄉公所建設課表示，步道路權途經卅位地主，現階段已全數取得同意，並達成步道改善可行性評估，加上第一期經費到位、完成送審水土保持計畫等相關文件後，已由穀山技術顧問有限公司所設計與監造，邦家土木包工業承攬施工，預計明年三月底完工。

部落族人拉比‧森娜說，路通後將更能解決居民長期交通不便問題，尤其又以綠建築工法為主，除降低環境衝擊，石磚、石板路還能讓摩托車及農用蹦蹦車載運民生物資上山及作物下山，加上目前已復駛的流籠，可望大幅度改善現有生活困境。