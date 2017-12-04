〈中部〉虎尾馬拉松鳴槍 陪跑員百馬達標

2017-12-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕近六千人與會，最有人情味的虎尾巾都馬拉松昨天舉行，挑戰百馬到六百馬的跑友達卅九人，視障馬拉松陪跑員黃志村也特別選擇在虎尾挑戰百馬，強調虎尾補給很棒；虎尾也真的讓跑友們吃免驚，連桶仔雞都上桌。

老天爺很賞臉，昨天不僅氣溫涼爽適合長跑，連惱人的PM2.5問題也不見了，空氣難得清新，讓虎尾馬拉松順利上路，唯一遺憾就是十公里組的領先群，因志工指錯路跑方向，導致廿多人多跑三公里冤枉路，錯失爭前十名機會。

虎馬路跑協會的補給團在路跑界享有盛名，今年競賽路線設有十五處補給站，結合友會與社區提供牛肉、鮮蝦、水餃、啤酒等食品，甚至還有桶仔雞幫跑友補充體力，獲極佳口碑。

挑戰人生第一百場馬拉松的中華視障路跑協會陪跑員黃志村表示，他在今年二月完成第九十九場馬拉松，就是因為雲林有人情味，而且補給很棒，才選在虎尾挑戰百馬，也順利「達標」；中華視障路跑協會理事長黃燦煌感念黃志村的無私奉獻，昨天也號召約卅名視障跑友、陪跑員「陪跑」，一起寫紀錄。

經營中藥材零售的黃志村表示，投入跑步運動十五年，一開始只是為了減肥，沒想到跑步能減肥又有成就感，越跑越上癮，五年前他看見陪跑員伴跑視障者，覺得有為者亦若是，心中湧起「要當視障者的眼睛」念頭，就這樣成為陪跑員。