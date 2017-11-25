〈中部〉（雲林）莿桐撒花種 預約30公頃花海

2017-11-25

〔記者詹士弘／雲林報導〕名列全國十大花海的莿桐花海節，昨天撒下第一批種子，未來花海面積可達卅公頃，以波斯菊與向日葵為主，莿桐鄉長廖秋蓉與協辦單位南仁湖邀請全國民眾，春節前後到雲林踏青賞花。

莿桐花海節已連續舉辦五年，今年首度由莿桐鄉公所接手舉辦，廖秋蓉表示，今年花海場地在一五六線廿九公里兩側，面積預約有卅公頃，目前已有廿七公頃用地取得使用同意書，花海節從明年二月十日至廿日止，實際的花期長達兩個月以上，明年元月初就可看見花開。

廖秋蓉表示，今年的花海有三分之二是波斯菊、其餘是向日葵，中山高速公路西螺休息站得標廠商南仁湖關心在地活動，將配合莿桐公所宣傳花海節，昨天公所與南仁湖在西螺休息站撒下第一批種子，花苗長大後將搭配宣傳看板打響花海節知名度。

南仁湖協理陳春安表示，除了西螺休息站外，南仁湖承辦的泰安、湖口、古坑等休息站也會配合種花及為莿桐花海節宣傳，希望能協助莿桐公所刷新歷年花海節參觀人數的最高紀錄。

公所票選10處創意意象

廖秋蓉說，今年花海節希望能與地方社區特色結合，將在花海區提供十個地點設置創意意象，公所鼓勵各社區報名參加比賽，讓外來的民眾看到莿桐的美，遊客就是裁判，由他們投票決定名次，前三名可得到獎勵。

公所為促銷在地的農特產品，花海區的攤商將限定販售莿桐在地特產，遊客購買商品超過兩百元，可獲抽獎券參加抽獎。