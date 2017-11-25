〈中部〉龍膽石斑退燒 嘉縣養殖模範生退場

2017-11-25

〔記者蔡宗勳／東石報導〕老饕最愛的龍膽石斑近年身價暴跌，在嘉義地區成了沒有明天的養殖產業 ，連有模範生美稱的嘉義縣東石鄉「海天龍膽休閒養殖場」，也不敵大環境，決定熄燈，消費者與公部門都感到不捨。

價格慘跌 東石海天嘆沒有明天

嘉縣府農業處漁業科長張建成說，十多年前我國自東南亞引進龍膽石斑，肉質鮮甜、富含膠質，大受老饕喜愛，每台斤上千元依舊炙手可熱，嘉義地區有不少漁民投入養殖，面積曾多達四十一公頃。

張說，龍膽石斑外銷市場以中國為主，受到東南亞業者低價競爭，只剩香港支撐，內需市場則供過於求，價格跌跌不休，甚至有行無市、求售無門，再經去年初的霸王級寒流重創嘉義養殖業，血本無歸的業者含淚退場，全縣目前剩十五公頃，海天再退出，就落到個位數。

風險太高 去年寒流損失3千萬

海天龍膽休閒養殖場面積八公頃，魚池堤岸種植樹木，一片綠意，是縣府、嘉義區漁會辦理觀摩的首選，業者謝昌明除友善養殖，還取得產銷履歷、SGS認證，擁有忠實客戶，他十年心血獲得正面評價，看似龍膽石斑養殖業界的勝利組，但去年寒流凍死十五萬斤，損失逾三千萬元，加上漁產價格拉抬不上去，只能黯然退出。

謝昌明表示，龍膽石斑屬熱帶魚種，飼養到三十台斤規格，在嘉義要花四年，屏東只要三年，成本相對較低，嘉義又有寒害風險，在行情看俏時猶有競爭力，現在前景黯淡，就該急流勇退。

區漁會推廣部主任吳純裕與張建成對於海天即將熄燈感到惋惜，盼望有心人接手推動生態養殖。