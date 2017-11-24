〈北部〉桃園「開瓶」計畫 打通35瓶頸新闢11路

2017-11-24

明年4.1億元預算 議會通過

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府針對全市瓶頸道路訂定「開瓶計畫」，核定打通瓶頸道路卅五條、新闢道路十一條，今年起分三年執行，目前已完成九處瓶頸道路，十一處正在施工，桃園市議會昨天通過開瓶計畫明年度預算，包含土地徵收費三．五億元、工程費○．六億元，總計四．一億元，連同今年的一 ．七八億元，至今已編列五．八八億元。

民眾也可提案 由市府評估

市府新工處長陳智仁表示，除市府規劃的「開瓶計畫」路段，民眾亦可透過里長或議員向各區公所提案，市府進行可行性、必要性、需求性等評估確定開闢後，會以公告現值一．二倍向地主價購取得用地。

只要符合「住家周邊道路、消防車無法通行」、「鄰近道路容易壅塞」、「道路瓶頸打通後，可連接主要道路」、「排水系統不佳、常有淹水狀況」、「附近沒有寬度四米以上替代道路」等任一類型，都可提出申請。

陳智仁說，市府今、明兩年依土地所有權人同意協議價購情形，核定打通卅五條瓶頸道路，明、後兩年則是新闢十一條道路，目前完成的九處瓶頸道路分別是大園區長發工業區道路、中壢區慈惠二街、八德區茄苳路、楊梅區校前路、桃園區益壽七街、蘆竹區大華北街、蘆竹區大竹路二八八巷、八德區長興路三六○巷及龍潭區高楊南路與干城路道路拓寬工程。

另有中壢區龍和三街溝渠加蓋、龜山區明興街六十一巷十一弄、平鎮區石門大圳巡防道路等多項改善工程施工中；桃園區瑞慶路、民富三街，八德區忠勇街四二四巷、永興街至高城八街，平鎮區南豐路、貿東路、南京路，中壢區興仁路二段二七三巷等改善工程設計中。

十一條新闢道路為桃園區大連三街、國際路四○一巷、樹仁一街、龍泉六街，中壢區龍和三街，平鎮區華安街，八德區忠義街，楊梅區公九公園旁道路，蘆竹區八德一路，新屋區福德街，觀音區忠富路，預定明、後年取得用地後動工。