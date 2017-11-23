〈北部〉小六盲生靠錄音背誦 角逐國語演說全國賽

2017-11-23

〔記者陳昀／桃園報導〕全國語文競賽週六起在台南連三天登場，桃園市派出一六一名選手出征，市府昨舉行授旗典禮。參賽選手中最令人感動的是，參加國語演說國小組的大勇國小六年級學生蔡詠晰，他雖然眼睛看不見，卻不畏辛苦地反覆聆聽錄音、努力背誦，父母也全心投入當他的小教練，積極準備他的第一場演說比賽，態度令人佩服。

首次參賽 就拿下桃園市代表權

大勇國小校長陳永發指出，由於詠晰國小三年級才發生病變，目前還無法完全適應點字，加上演說除了大量閱讀，還要記住語調和抑揚頓挫，聆聽錄音練習會是比較好方式。他說，去年發現詠晰的口語表達天分後，就開始積極培養，他果然也表現優異，首次參賽就拿下桃園市代表權，令學校與有榮焉。

蔡媽媽游偉玲表示，詠晰國小三年級時眼睛出現病變，因開刀不順利無法恢復視力，一開始他非常消沉，術後臥床休養那一個月，家人讓詠晰聽相聲解悶，陪著他走出低潮，也誘發他對演說的興趣。

游偉玲說，為比賽所準備的各篇文章，都是詠晰發想後朗誦出來，由她協助打字，再與老師反覆討論、修改而成，雖然很擔心詠晰過於辛苦，但看到他認真的樣子，與丈夫蔡國強討論後決心陪著他好好準備。

樂觀不怕生 全力以赴參加比賽

蔡詠晰受訪時展現出陽光、不怕生，且口齒清晰、聲音宏亮，他分享說，集訓時常常累到想放棄，但想到父母和周遭的人不斷協助他，就能堅持下去，目前雖對比賽只有五成把握，但一定會全力以赴，得知老師爆料他曾因練習不順遂哭泣，他倔強地說：「我只是累到流眼淚而已！流淚不等於哭啦！」

無法帶手稿上台 準備過程辛苦

負責為桃園市代表隊國語演說組集訓的華勛國小校長吳鳳嬌表示，由於演說比賽是現場抽題目，選手們賽前必須大量閱讀文章，她要求學生至少得準備二十篇，詠晰閱讀比較費力，比賽時也不像其他人可以帶手稿上台提點，準備過程著實辛苦。

父母、教師合作 輪流朗誦錄音

「我原本以為帶他會很辛苦」，吳鳳嬌分享說，詠晰的態度積極、自律又有企圖心，好表現完全化解她的擔憂，甚至比其他學生更認真，詠晰的父母、大勇國小多位教師，也會輪流為他朗誦文章練習，並製成錄音檔讓他帶回家複習，詠晰的父母也積極參與集訓、學習演說，一家人通力合作。

吳鳳嬌說，其實這次集訓，是詠晰為她上了一課，教會她如何對生活積極、正向。