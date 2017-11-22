〈南部〉年終最高4.4個月 招考搶破頭

2017-11-22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司今年三月招考，招募九十四名站務員、司機員等職務，儘管基層平均薪資約三萬元，仍吸引三千五百多人報考，錄取率僅二．六％，明年調薪有望，正職人員還有比照國營事業的最高四．四個月獎金，預料讓北捷招考更搶手。

北捷公司擁有五七九五名員工，公司採總經理制，最高層的總經理每月薪資約十二．二萬元、工程員四．五萬元、維修助理工程員四萬元、技術員三．四萬元、司機員三萬元、站務員試用期過後為二．九萬元，相較其他國內軌道公司，以北捷基層服務員平均來說約三萬元，遠比不上高鐵、台鐵，低於桃園捷運三．二萬元，與高雄捷運人員相當。

不過，北捷正職員工有年終、績效及考核獎金比照國營事業，最多可到四．四個月。因此，歷年招考錄取率平均約在七、八％左右，今年三月招考控制員、司機員、站務員、工程員與專員共九十四名，因報考門檻低，吸引三五一四人來報考，錄取率降到二．六％。

北捷新聞課長凌啟堯表示，公司原則上是一年一招，且都是一次性的大型公開招考，鮮少有零星聘僱案例，每年多在二、三月時招考，招考前一、兩個月會公告招考簡章，但明年的招考還沒有具體規劃。

另一方面，台北捷運公司近六千名員工中，有近十％屬於派遣人力，多為站務員，因薪資偏低且福利沒保障，使得北捷屢遭議會緊盯。北捷人力處長陳文福指出，目前北捷仍有多達五百名站務員是派遣人力，北捷總經理顏邦傑則承諾，將逐步將派遣人力納為正式員工。