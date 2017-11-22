〈台北都會〉大直大彎北段商業宅 確定開罰

2017-11-22

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今年透過稅捐資料，在中山區大直明水路、敬業一路一帶「大彎北段」地區抓到一千六百七十八戶商業宅，北市府原說要開罰，但柯文哲十一月七日於議會備詢時，脫口有意「暫緩」，隨後改口是「暫緩再思考」。市長室前天定調開罰，將在十二月針對第一批未改善商業宅開罰。而年底預算審查將至，有議員說一碼歸一碼，不排除砍局長林洲民特支費，更有議員揚言，市府處理大彎北段前，暫擱都發局預算。

柯文哲日前在議會脫口說大彎北段開罰暫緩，隨後又痛批建管處爛到底，要負責的稅捐處、建管處承辦人「該辭職就辭職」，讓人看不清態度。市府副發言人陳思宇表示，市長基於公平正義及法理思考前提，決議先以罰款為原則。

裁罰分3階段 情節重大斷水電

依照都發局裁罰基準，裁罰將分為三階段︰第一階段，依各級距分別處六萬至廿萬元罰鍰，限期九個月內停止違規使用；第二階段仍未改善者，將再處六萬至卅萬元罰鍰，再限期九個月內停止違規使用，未停止使用者得按次處罰；第三階段違規情節重大者，得處卅萬元罰鍰及停止供水、供電。

都發局表示，大彎北段目前已有兩百多戶改善，第一階段將處理一○四年以後、九十年至九十二年及三戶以上的商業宅，約有兩百六十五戶，將會先發開會通知、安排現勘，並給民眾十天陳述意見時間，若沒意見就開罰。

議員顏若芳表示，大彎北段居民沒有百分百對與錯，但市府都認為錯的是居民，若市府認為依法就是要罰，那是否也該檢討公務員責任，「難道政府都沒有問題嗎？」

議員葉林傳則說，都市計畫分配上，內湖區為工業區，大直為商業區跟娛樂區，但市府逐年放寬商業進駐內湖，導致土地比較貴的大直轉做住宅，他認為既然講求公平正義，應該要求繳代金或使用分區變更。