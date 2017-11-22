〈中部〉露營地九成不合法 市府將擬管理辦法

2017-11-22

議員指現無專責機關

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣夯露營，場地湧現，市議員張雅旻昨在議會說，台中市一百一十處露營地，僅有十處合法，營地設施基準、安全性等諸多問題都無法規可循，也沒有專責機關，市府應為安全把關；市府表示，暫以觀旅、水利等單位為窗口應處，並將研擬訂定管理辦法。

張雅旻表示，中部為全台露營重鎮，有七百多個露營地，她實地走訪數個露營地，發現問題非常多，有關營地設施基準、露營者的安全性、經營與管理制度、對環境的衝擊與影響程度等，各層面問題展露無遺，但政府卻放任開發經營。

她又說，台中市目前一百一十處露營地，只有十處合法，九成以上都不合法，正在進行開發的，還不知有多少。這些營地沒有經過專業的規劃與設計，經常是先破壞了大自然，才要讓民眾親近大自然，帳篷下危機重重，毫無保障。

張雅旻指出，現行露營區管理活動跟場地分開，場地交由各個用地管理機關，可能是水利、農業、都發、原民會等，雖說各司其職，卻難免互踢皮球，各相關業務在市府權責單位就有十二個，讓業者無所適從，疲於奔命。

張雅旻表示，嘉義縣、宜蘭縣、新北市及苗栗縣已相繼訂定露營管理作業要點，台中也應加緊腳步訂定自治條例；露營民眾也說，現在營地安全只能仰賴業者良心自律，民眾根本沒有足夠資訊判斷，只能自求多福，例如階梯式的露營地就常發生意外，但大都只能和業者私了，的確需要政府來為安全把關。

以觀旅、水利單位為窗口

副市長林陵三回應，目前全市合法露營地包括鐵砧山、福壽山等區，因露營地屬中央交通部觀光局權管，市府以觀旅、水利等相關局處為窗口應處，也將研擬訂定管理辦法，以保障民眾親近大自然，享有安全的休閒活動。