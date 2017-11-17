〈南部〉老屋活化再生 5年成功近80例

2017-11-17

補助超過二千三百萬元

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市推動歷史老屋保存再生，五年來已核定一百卅七件提案、補助超過二千三百萬元，成功案例近八十處，帶動民間投入老屋整修活化一．四億元。提案以公益性為最主要考量，最高補助八十萬元，希望在二○二四年台南城市歷史四百週年時，達成三百處再生案例，也樂於與其他縣市分享台南經驗。

台南市老屋眾多，市府於二○一二年率先全國制定「台南市歷史街區振興自治條例」，並於二○一三年推出歷史老屋補助政策，鼓勵未具有文化資產身分、但具有歷史價值的老屋保存再利用，雖然每年僅有五百萬元左右預算，但目前已有不少成功案例，行政院前瞻計畫中，針對老房子的專案機制，也有部分與南市相同，針對私人老屋修復，不再採行過去的政府全額補助方式，而是提供部分補助，使老屋保存活化更具永續性。

變身成咖啡廳、展覽空間

文化建設科長梁晉榮表示，南市的老屋樣貌很多，有日式木造，也有閩式及戰後的建築，市府補助的老屋，指的就是民國六十年以前的房屋，為協助屋主活化，市府成立老屋培力團隊，在修復技術上提供協助，五年來營運方式除了一般較常見的咖啡廳之外，還有工作室、美術教室、展覽空間等，大型具指標性的，則如六甲區居廣居，提供國中小的學生參訪，認識傳統閩式建築，民眾已不再將老屋當成負債，而是資產。

而目前也有許多歷史街區中的老屋經營者彼此串聯、組織，除了經營自身空間，也開始注意到街區內公共環境的改善與提升議題，例如銀同里、正興街、信義街、新美街，甚至還有安平區與東區的跨區合作。

公益性愈高 排序愈前面

台南歷史老屋補助計畫由「好舊。好」輔導團隊負責執行，計畫主持人為國立成功大學都市計劃學系副教授曾憲嫻，由於經費有限，審核採競爭制，活化用途為教育推廣、公益性愈高者，排序愈前面。

文史工作者建議以都更增補助

文史工作者黃建龍表示，台南市歷史老屋補助計畫委由學者受理，目前了解的執行狀況還不錯，部分未獲補助的提案，主要原因為不在歷史街區公告範圍內、公益性或藝術價值排序較後面，曾有老屋在獲得補助後，因實際執行與提案內容差異太大而被收回補助；也曾有取得補助後，因屋主收回而被迫取消計畫，提案人只好將補助退回。

他認為，目前由文化局補助的方式經費有限，對量體較大的老屋來說，八十萬元杯水車薪，屋主或承租人根本沒意願申請，建議比照高雄市，改以都更的方式由都發局提撥預算，每案可補助一百五十萬元至兩百萬元，效果會更好。