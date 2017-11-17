〈台北都會〉消防猛男美女月曆 只送不賣

2017-11-17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府消防局昨天發表「二○一八消防形象月曆」，十二名代言各月份的消防猛男、美女現身宣傳，消防局長黃德清表示，新北消防月曆已發表十年，明年的主軸是「初衷」，回歸最樸實的初衷，透過寫實的照片傳遞消防人員對市民的服務與關懷。

十二位各月份的代言人分別呈現十二種風貌，封面精選四名身材精壯的男性消防員搭乘直升機揭開序幕，個個都有看頭。

「一月葉昇樺」在特搜隊服務八年，「二月高璿博」常被誤認為藝人侯昌明，「三月彭于真」姣好的外貌媲美女明星，不斷進修搜救犬相關知識、技能，「四月張仁誠」是二○○九年首屆代言人，「五月陳建嘉」在學生時代的夢想就是消防員，「六月柯宏育」曾是赴美表演的扯鈴小王子。

「七月郭志峰」為了保護家人選擇踏入消防界，「八月賴元德」勤於鍛鍊、精實自我，「九月楊育霖」去年月曆落選頭，今年捲土重來終於圓夢，「十月葉詔碩」是一一九勤務受理中心最安定人心的聲音，念過美術班，彈琴也令人陶醉，「十一月林嘉楷」有完美的背部肌群，「十二月施子宇」貌似言承旭，深邃輪廓又像原住民。

消防局說，消防形象月曆是宣導品，僅供配合消防宣導活動使用，沒有對外販售，民眾如欲索取，可上臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」掌握活動中的贈送詳情。