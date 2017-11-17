〈北部〉大園海口浮覆地 變身沙灘排球場

2017-11-17

〔記者陳昀／桃園報導〕大園區海口里居民透過參與式預算提案，大園區公所運用一一二○萬元經費，在大園海口運動公園進行綠美化，整建、施作各項公園休憩設施，並建置全市第一座沙灘排球場，讓喜愛排球的市民有新的運動空間，市長鄭文燦昨出席落成典禮時也小試身手，場面熱鬧。

曾被濫倒工業廢棄物

大園區公所主任秘書林楨坤表示，大園海口運動公園先前是南崁溪出海口舊河道改道形成的浮覆地，過去常有不肖業者在此非法傾倒垃圾及工業廢棄物，市府及區公所開發此處，不僅有效解決廢棄物傾倒情形，也提供市民休閒運動的空間，「把人潮拉進來、非法傾倒自然遠離」。

打造兒童沙坑遊戲區

林楨坤指出，第一期綠美化整建工程是撥用桃園國際機場回饋金二五○萬元，公所加碼八七○萬元，擴建步道、公園座椅、兒童遊樂設施、成人體健設施，也設立全市第一座沙灘排球場；林楨坤說，沙灘排球場有兩個場地，球網高度可活動調整，不僅提供市民另一項運動選擇，也能做為兒童熱愛的沙坑遊戲區。

林楨坤指出，居民透過參與式預算另有一項提案，要在大園海口運動公園設置彩繪意象牆，充分表達當地的人文風情，區公所預計明年動工。

鄭文燦說，海口里有一半位於桃園航空城計畫區內，未來會有更多的開發，後續規劃包含活化南崁溪出海口新生地、六十一號快速道路橋下空間設置休閒運動設施、海湖里設置小型運動公園，讓市民生活更便利。