〈中部〉20年來首封層 這條路1週後又開挖

2017-11-16

南投市民族路惹怨

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市區要道民族路，二十年來路面首度重新完成封層，卻不到一週又「破功」，前天部分路段重新開挖，直至昨日完工才解除交管，民眾怨聲載道，質疑縣府誠信度及公信力。

南投縣污水下水道計畫，選擇南投、草屯、埔里與竹山四大鄉鎮市優先進行，主要設施區分污水處理廠、主幹管與用戶配管等三大項目，因在施工過程中，造成部分區段路面破損，縣府遂配合營建署補助二百多萬元經費，自行再編列七百多萬元，合計九百多萬元進行路面刨除、封層工作。

本月三日縣長林明溱帶縣府團隊實地會勘後，上週封層好的路面再開挖，市民憤怒難抑向民進黨南投縣黨部陳情，盼在野黨善盡監督縣府職責。

老舊管線爆裂害的

縣府工務處長陳錫梧解釋指出，依「南投縣道路管理自治條例」規定，民族路除非管線爆裂等意外因素，否則，三年內不得開挖，違者可處五萬至十萬不等罰款，因此，得知自來水公司在民族路與南陽路交叉路段附近進行路面開挖工作後，也立刻派員前往了解、調查，後確認原因是老舊管線爆裂造成的意外，雖然並未違反規定，但也嚴格要求水公司在管線修補完工後，一定要將路面確實回填恢復平坦，以利市民行的安全。

綠營嘆地無三日平

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，南投市堪稱中台灣路面最破爛的城市，民族路花費三百多萬元重新鋪設，不到一個禮拜路面又開始開挖，或許原因真如縣府所言是一場意外，但卻讓市民感慨市區「地無三日平」。