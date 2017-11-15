〈南部〉旅美球星曾仁和、王維中回母校 人氣超高

2017-11-15

王維中從小就能吃苦 媽媽好心疼

〔記者黃佳琳、洪定宏／高雄報導〕旅美左投王維中昨天回到母校岡山壽天國小與小學弟們互動，陪著王維中一起返校的王媽媽說，王維中小五就從台東離家到高雄打球，一路上受到很多人的支持和鼓勵，維中從小就很能吃苦，才讓他前進美國一圓棒球夢。

王媽媽表示，維中在小四升小五的那年，被教練鄭英俊相中，把他從台東帶到高雄唸書、打球，剛開始維中不適應外地生活，曾偷偷哭著打電話給她，訴說自己想家的心情；當時，她告訴維中，如果真的撐不下去，媽媽就來帶你回家，過沒幾天維中又打電話來，說自己很好。

王維中後來順利旅美，也如願拚上大聯盟，雖然還沒站穩腳步，但王媽媽對兒子很有信心，直誇他從小就很能吃苦，只要保持健康，未來一定有機會。

當年教練曾柏雄發掘 曾仁和感謝

曾仁和與王維中下午轉往曾仁和的母校鼓岩國小，受到上百名學生、教師及家長熱烈歡迎。曾仁和感謝教練曾柏雄的發掘與指導，曾柏雄則希望企業界看到鼓岩的努力，贊助球隊專用車輛，讓小球員無後顧之憂。

曾仁和原本就讀河濱小學，二年級時有次假日在鼓岩國小獨自對著牆壁投球，曾柏雄看到好奇上前詢問，得知他喜歡棒球，主動找曾爸爸曾士忠懇談；姊姊曾琪先轉到鼓岩，曾仁和隨後跟進，造就這位美國大聯盟球星。