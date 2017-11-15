〈台北都會〉景美溪左岸自行車道啟用 串接雙北路網

2017-11-15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市河濱車道綿延含括淡水河、大漢溪、新店溪流域，獨缺新店區與台北市交界處的景美溪，高灘地工程管理處評估第十河川局之前在景美溪畔設置的步道使用率低，決定拓寬興建為景美溪自行車道，日前完工啟用，新北市所有河域自行車道網絡完成。

新北河濱車道 總長196公里

景美溪左岸原是新北市高灘地中唯一沒有設置河濱自行車道系統的流域，完工後的自行車道，從景美溪下游左岸，世新三水門到大鵬華城堤外綠地公園（環河快速道路橋下）旁，全長約一．四五公里；完工後，往下游可與台北市河濱自行車道銜接。

另一方面，景美橋牽引道已完成發包即將施工，完成後，民眾、自行車騎士可透過景美橋連接，往返新店大坪林捷運站及台北市景美捷運站，交通將更為便利。

高灘地工程管理處工程施工科科長陳正琦表示，新北市河濱自行車道總長累計已達一百九十六公里，市府為提升整體水岸景觀與休閒運動設施的完整度，將進行北區的高灘地環境整頓、增加彩繪，讓自行車路網更友善、安全。

景美溪自行車道是利用堤防大鵬水門、大鵬陸橋導引民眾進入河濱園區，新增自行車使用的安全動線，鄰近水岸改善周邊環境；陳正琦說，往上游還有之前的步道，未來也會評估是否將自行車道往上游延伸。