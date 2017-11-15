〈北部〉黑客松百萬獎金 邀創客改變竹市

2017-11-15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府將於廿五、廿六日在新竹市立體育館舉辦「2017新竹黑客松」，邀請全國的創客及黑客（指技術高超的程式設計師）競逐百萬總獎金，市長林智堅期盼參賽者勇於提出想法，共同解決城市問題，一起改變城市，貢獻所長。

林智堅表示，「黑客松」（Hackathon）是黑客和馬拉松的複合字，意思是「馬拉松式的科技創作競賽」，提供Maker發想與創造的舞台，進而商業化、創業，為世界做改變。

林智堅說，剛上任時發現市府官網已十一年沒有改版，從「使用者」市民角度來看已經脫節，所以舉辦「市府官網設計黑客松大賽」，吸引全國網路高手齊聚市府大廳，進行卅三小時的馬拉松式競賽，創下全國政府單位先例。

「台灣不缺人才，缺的是舞台！」林智堅說，市府與工研院合作，在清華大學打造「新竹市政府創新產業加速中心」協助青年創業，並透過與衣啟飛翔創客基地、打造東門青年創業基地等作為，讓年輕朋友在這座城市造夢、築夢，進而圓夢。

「2017新竹黑客松」邀請全國高手聚集新竹市，打造圓夢平台，將透過開放政府資料，讓年輕朋友從這些數據，分析城市生活的「痛點」，並提出解決方案，提高生活品質。競賽分為創客組及黑客組，報名到廿一日，分別為創客組及黑客組，洽詢專線03-5324900分機￼新竹市政府勞工處。