〈中部〉子宮頸癌疫苗接種率 雲林國二女逾9成

2017-11-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府推動國二女生子宮頸癌疫苗接種，目前施打第一劑疫苗達成率逾九成，有兩千七百餘人完成接種，每個接種女生家庭可省下近一萬的費用；縣長李進勇也提醒學生，明年四月記得接種第二劑。

明年4月接種第二劑疫苗

雲林衛生局表示，子宮頸癌疫苗注射與女性健康息息相關，因科技不斷進步，新開發的九價人類乳突病毒疫苗對人體保護力，已從原來的七成提升至九成，據世界衛生組織統計，全球一百九十三個會員國當中，已有美、日等廿六國實施國中女生免費接種子宮頸癌疫苗計畫。

縣長李進勇表示，子宮頸癌高居縣內十大死因的第八位，對縣內女性健康威脅性高，雖有子宮頸癌疫苗問世，但自費施打的費用對一般家庭形成負擔，縣定籌措經費讓縣內國二女生可免費施打保護力較高的九價人類乳突病毒疫苗。

疫苗接種團隊包括台大雲林分院、成大斗六分院及廖小兒科團隊，醫療團隊從十月十八日起進駐校園展開第一劑疫苗接種，昨天在斗六國中完成最後一場校園接種，因需完成兩劑接種才有完整的保護力，明年四月還要接種第二劑。

縣府也積極推展卅歲以上女性接受每年一次免費子宮頸抹片檢查，全面防治子宮頸癌發生，雲林縣衛生局提醒民眾，如對疫苗接種有任何疑問，可撥打疫苗接種諮詢服務熱線05-533-5134或0809-015-586。