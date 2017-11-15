〈中部〉果皮回收遭拒 議員︰民眾霧煞煞

2017-11-15

環局︰生廚餘明年可全面回收

〔記者張菁雅／台中報導〕咖啡渣、香蕉皮、鳳梨皮是廚餘還是垃圾？市議員李麗華十四日質詢時表示，不少民眾將這些當成廚餘回收，卻被清潔隊員認為是垃圾而拒收，讓民眾無所適從。環保局長白智榮表示，咖啡渣、果皮屬於生廚餘，目前僅五區有回收，等外埔綠能生態園區明年八月啟用後，台中市將可全面回收生廚餘。

李麗華昨天帶著咖啡渣、香蕉、鳳梨到議場進行隨堂考，要求副市長林依瑩、消防局長蕭煥章、衛生局長呂宗學、警察局長楊源明出列，回答咖啡渣、香蕉皮、鳳梨皮可不可以回收，四人都回答這三樣東西可以回收，白智榮也說四人答案正確。

但李麗華表示，很多民眾向她反映，把咖啡渣、果皮當廚餘回收，交給清潔車隊員時，卻遭拒收，說這是垃圾，不能丟廚餘桶，民眾很納悶，這些怎麼不是廚餘，副市長、局長也說可以回收，清潔隊員卻說是垃圾，民眾霧煞煞，環保局有必要對外說明清楚。

白智榮解釋，香蕉皮、鳳梨皮及咖啡渣均為生廚餘（堆肥廚餘），目前垃圾收運以熟廚餘（養豬廚餘）為主，全市僅有西屯區、豐原區、霧峰區、石岡區及新社區等五處堆肥場在地區回收生廚餘，其他行政區則暫不回收，請民眾先以垃圾處理，等明年八月外埔綠能生態園區啟用後，台中市將可全面回收生廚餘。