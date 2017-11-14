〈南部〉來義女足征歐 誓奪首座世界冠軍

2017-11-14

連兩年出國比賽都獲亞軍

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣來義少女足球隊兩年前代表台灣參加歐洲盃五人制足球賽，以唯一亞洲球隊身份拿下亞軍，去年則到美國參加泛太平洋盃同樣敗給地主隊，今年在大江生醫支持下，將在十一月十九日出征西班牙挑戰世界盃競賽。

來義女足連續兩年稱霸全國五人制足球錦標賽，並誓言要踢下海外國際賽首座冠軍，球員當中有八成來自弱勢家庭，加上學校經費來源有限，無法提供球員訓練所需的費用，只能仰賴縣府每學年的基層訓練額度購買球隊物品，但球隊要到外縣市參賽、移地訓練費用就無法負擔，更遑論全體出征為國爭光 。

大江生醫創辦人楊武男說，來義學生多數來自單親家庭，或家庭經濟狀況不穩定，對於球衣、球具等消耗品更無力負擔，如此優秀有夢想的球隊，如因經費不足被迫放棄出國比賽太可惜，公司願意竭盡企業責任，為台灣育才。

19日赴西班牙挑戰世界盃

來義女足隊有多名備受矚目的球員，包括身高不到一百五十公分的黃玉慈，精彩的進攻、防守讓她在歐洲盃時獲選為MVP（Most valuable player）；台灣南非混血的隊長曾筠晴說，出國比賽要克服時差、氣候問題，並面對國外球員高大的身材，但五人足球是鬥智運動，她們長年一起訓練，絕佳默契是她們的優勢，現在最大的心願就是踢回世界冠軍。