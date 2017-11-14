〈南部〉小琉球建跨海大橋？ 民憂生態難負荷

2017-11-14

國發會網路平台有人提案

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣離島小琉球近年爆紅，目前只有透過船舶往返，有民眾在國家發展委員會（簡稱國發會）公共政策網路參與平台提出「小琉球興建斜張跨海大橋（過海隧道）」連署，消息一出反應兩極。

國發會公共政策網路參與平台由民眾「提點子」，若點子檢核通過，就能由網友附議，若在六十天內超過五千人附議，政府部門就必須回應，有關屏東縣的提案已有「空勤總隊進駐恆春機場」及「高鐵南延屏東」兩項達標，並獲回應。

本月九日網友提出「小琉球興建跨斜張海大橋（過海隧道）」（應為斜張跨海大橋）提案通過檢核，進入附議階段。提議指出，小琉球對外交通僅能由海運送客貨，政府基於均衡與公平原則，應編列預算協助地方改善基礎公共服務設施。

提議中敘及台灣現有遊憩區數量無法滿足需求，加速大鵬灣國家風景區（包含小琉球）開發，甚至將東琉碼頭遷移至大鵬灣內，平衡東琉現有及未來可能的公共設施及住宿設施相對不足，也提及工程以斜張橋或過海隧道可解。

指腹地小 難容納外來車輛

「車要停哪？」小琉球黃姓居民聞訊嗤之以鼻，他說，目前光船運大量遊客，就已造成水電不足和垃圾、生態問題，且小琉球腹地小，根本容不下外來車輛，此提議恐將加速小琉球生態瓦解。

不過也有網友留言表贊同，指若有海底隧道或跨海大橋可解決醫療及物資不足問題，過夜問題將不再受限船班。

轄管大鵬灣、小琉球的大鵬灣國家風景區管理處長許主龍聞訊則表訝異，直說「不太可能」，他指出，以現有情形，船運可更好掌握島上的生態及旅遊量能，若是外車能自由進入，小琉球恐難以負荷。