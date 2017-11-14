〈北部〉青年學當創客 吉安買菸場變文創中心

2017-11-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於吉安鄉福興村台九丙一旁的「買菸場」，曾是日本時代專賣局在東部最早的收購菸葉場所，吉安鄉公所整修後成立故事館並向客家委員會爭取青年培訓經費，除保存歷史建築與文化傳統，也開辦一系列設計、產業、行銷課程，希望透過課程以傳統產業為基礎，加以創新後成為在地青年新的創意產業。

公所指出，農村面臨青年人口流失、少子化，因此向客委會申請「吉安買菸場故事館暨客家青年創新基地孵育計畫」，採短期訓練班進行人才培育、產業輔導及行銷推廣，邀請設計、產業、行銷領域上相當專業的講師，把吉安鄉內的青年人凝聚起來，透過一系列創新課程，讓當地官方、產業、學術及民間可以互動交流，一起創造出吉安新的火花。

鄉長黃馨說，福興買菸場過去屬於低度利用空間，盼活化並再利用歷史空間，打造文創教育中心，另外，還可結合慶豐宮前營區的「好客藝術村」以點、線、面推動客家文化產業創新聚落示範區，預計明年將文化藝術及產業進駐好客藝術村，鄉公所也會全力朝正確方向執行。

課程將傳統稻草技藝結合客家女紅，運用3D列印技術翻轉創意思維，講師彭榮美說，以稻草為發想融和傳統與創新技藝，學習成為當代客家「創客」（maker），將傳統稻草技藝結合客家女紅的稻草工藝，可結合非常多客家女紅創意作品；另外，還有目前最流行的3D列印技術，變化出更多樣的產品，希望有不一樣的思維及工具，公所指出，未來仍會持續開設類似的產業創新課程，可上公所網站查詢。