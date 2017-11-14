〈中部〉贊助物資缺很大 雲林家扶園遊會恐難產

2017-11-14

歲末送暖 下月3日舉行

〔記者詹士弘／雲林報導〕缺錢、缺物資、缺贊助攤位，已連續舉行四十七年的雲林家扶歲末園遊會可能難產，下個月三日就要在北港高中舉辦的園遊會，兩百五十萬元經費只募到七十餘萬元，六十個贊助設攤也只有廿攤到位。

250萬元經費只募到70萬

雲林家扶「幸福加溫─歲末冬暖」園遊會近年勸募物資、經費一年比一年難，雲林家扶主任廖志文表示，往年同期募款金額就算未能達到兩百萬元也會過半，六十個攤位應該已額滿，但今年目前僅有廿攤承諾會到，送給受扶助的一千一百戶家庭的物資，除了米以外，其餘全都「掛零」，以前最熱情的中小企業，今年完全沒有聲音。

送受扶助戶物資 幾乎掛零

廖志文說，今年經濟有復甦跡象，但對中小企業似乎是艱難的一年，疑似受一例一休影響，小企業不是不敢接訂單就是接了單但利潤卻被加班費吃光，往年家扶前往勸募物資時多少都有收穫，今年業主大多面露難色。

獲知雲林家扶歲末活動告急，育達慈善會活動主委王水河號召育達慈善會與獅子會夥伴，緊急採購價值十五萬元、一百五十個電熱水瓶，一早就送到雲林家扶中心。

育達慈善會與獅友 贈金送物資

廖志文感謝育達與獅子會的「及時雨」，也承諾歲末活動會如期舉辦，對幫助受助家庭的活動不跳票，也希冀拋磚引玉邀請社會匯集「暖流」。

雲林家扶目前急需白米、油品、清潔用品、乾糧、麵條等各項民生物資，電話聯繫05-6323200經扶組，期盼社會共襄盛舉，一起為十二月三日在北港高中舉辦的「幸福加溫~歲末冬暖」注入暖流。