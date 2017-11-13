〈台北都會〉千坪地賤租富邦蓋旅館 回饋少挨批

2017-11-13

14億權利金取得70年使用權

〔記者郭安家、高嘉和／台北報導〕前市長郝龍斌時代將北投區新民段二小段一○四四坪公有地設定地上權，富邦人壽以十四億元權利金取得七十年使用權闢建溫泉旅館，曾挨批圖利。未料，富邦公益回饋計畫曝光，除提供戶外足湯廿四小時免費使用，旅館二樓四十五坪空間將給里民使用，但每年以十二小時為限，平均一天一．九分鐘回饋地方；市議員不滿富邦小氣、北市府欺騙里民，揚言拉布條抗議！

富邦：創造當地就業 也兼顧回饋

針對市議員的質疑，富邦僅表示，當初招標條件就是以旅館優先僱用北投人、創造就業機會為主，且回饋計畫中還提供戶外足湯廿四小時無償開放公眾使用，北投民眾有住宿、泡湯、用餐等優惠，旅館二樓的四十五坪公益設施，主要是做為觀光推廣展示，並結合在地元素，所以才會只能提供里民每年四個時段可免費使用，盼與當地居民理性溝通，也希望市議員能夠理解。

供里民使用空間 1年12小時為限

該基地位於泉源路、中和街廿巷一帶，一旁有溫泉博物館，距捷運新北投車站一二○公尺，地段佳，基地北側每天還可抽出一百公噸白磺泉溫泉。但市府允許以都更方式開發，讓該案可獲五十％容積獎勵；其權利金曾被質疑太低，相較於二○一四年同期南京東路、復興北路口的長春段七十年地上權案，二千七百坪權利金就達五十六億元。

議員批與當初承諾的回饋內容不符

地上權案二○一五年送至議會審查時曾惹爭議，國民黨市議員陳重文表示，當初富邦、財政局承諾，旅館的泡腳池、二樓空間「常態性給里民使用，我們才同意通過案子」，「怎麼當初我講A版本，現在通過B版本，市府做事用騙的不好，我會找里民拉布條抗議！」他也質疑，市府已設定高年限七十年地上權，如今開發缺乏公益性。

民進黨市議員陳慈慧也直呼，北投里民都有辦元宵節、重陽節活動需求，但富邦旅館一年回饋十二小時，平均一個月回饋一小時給里民，太沒誠意、條件太小氣；北市府也持有富邦金控股權，但跟富邦要公益回饋，卻遠不及處理大巨蛋積極，難道市府在袒護富邦自家人？

財政局：回饋計畫非當初招標條件

對此，財政局長陳志銘表示，該回饋計畫並非當初招標條件，是因為陳重文希望旅館優先僱用北投人、創造就業機會，至於戶外足湯廿四小時免費用、旅館二樓空間每年給里民用十二小時，則是「多出來的」，且在都市更新幹事會已定案。

根據富邦旅館回饋計畫，旅館二樓設置公益設施四十五坪，平常做為觀光推廣展示、辦公關活動用，並結合在地元素，但里民免費使用以每年四個時段（約十二小時）為限；原則上，戶外足湯廿四小時無償開放公眾使用。另外，還有北投民眾有住宿、泡湯、用餐優惠，旅館招募也優先聘北投人等。