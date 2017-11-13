〈台北都會〉台北市無照公有建物喊拆 山區13公廁恐不保

2017-11-13

柯Ｐ宣示 無法補照建築將拆除

〔記者鍾泓良、蔡亞樺／台北報導〕市長柯文哲一○四年十一月決議檢討無使用執照公有建築，今年動支第二預備金近一億元辦理補照，今年五月更宣示，若無法補照寧可拆掉。環保局共有六十九棟建築因無法補照須拆除，其中五十八棟屬於公有廁所，十三棟更是攸關登山民眾如廁的山區公廁。

大地處：若拆除將設流動廁所

若環保局真拆除，大地處表示，將在登山口多設置流動廁所，並提醒民眾山上無法如廁；若遇民眾忍無可忍或缺乏公德心在山上「隨地便溺」，大地處則說會加強清潔巡查。

民眾登山如廁 將很不方便

這些廁所分布在信義、南港、文山、內湖等山區，大地處表示，山區鋼筋混凝土構造廁所早期已交給環保局維護，目前尚未收到環保局通知將拆哪些廁所。若果真拆除，大地處規劃在登山路口加裝流動廁所，但流動廁所因清潔需求，只能設置在車輛能抵達的地點，也坦承山區步道恐無法滿足如廁需求，因此會提醒民眾在山下提早如廁。

但因部分是市民親山步道，屬於一家大小爬山去處，若遇長輩或小朋友內急，甚至缺乏公德心民眾在山上隨地便溺該如何因應？大地處坦言，廁所拆除初期難免會有狀況，因此也做好加強清潔的準備。

環局：公廁無治安問題 將緩拆

環保局官員則表示，市議會在六十五至六十七年間，要求環保局收回管理維護，一開始就沒有使照，到底是誰或哪個單位興建已不可考。環保局說，部分公廁位於國有地或私地，若要拆除重蓋取得使照，中央或私地主要求環保局須價購，才予以同意；環保局徵詢當地里長的意見，表示這些公廁有高度需求，加上公廁並無治安與使用安全上的問題，將會暫緩拆除。

李慶元：市府荒謬作法擾民

議員李慶元指出，流動廁所屬於臨時使用，並非長期固定使用，若北市府長期使用，不僅數量不足，也難以整潔，他也提醒，把流動廁所當固定設施將有違建疑慮，「除非在底下加輪子推著跑」，他直言政府本來就沒有必要拆除無使照公有建築物，只是柯文哲搞不清楚狀況，底下局處才須用荒謬作法擾民，批是「畫蛇添足」、「不食人間煙火」。