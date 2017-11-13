〈北部〉台電要蓋65座電塔 義和村批蠻橫

2017-11-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣電力公司中區施工處因應通霄電廠更新擴建，從苗栗縣通霄鎮至大湖鄉辦理興建「通霄—義和三十四萬五千伏特輸電線路」工程，不過屢次引起地方居民不滿，爭議不斷。工程線路末端的大湖鄉義和村抗議村民甚至組成自救會，批評台電未與居民妥善溝通，「浪漫台三線」沿途甚至掛起不少布條抗議台電「蠻橫」。

台電中區施工處回應，並非未與居民溝通，不過台電中區施工處考量興建高壓電塔難免引發居民疑慮，對於居民認為台電未妥善辦理的缺失，將會持續與居民溝通及說明，回應地方訴求。

通霄曾蛋洗電廠 阻擋施工

「通霄—義和三十四萬五千伏特輸電線路」工程，規劃從通霄鎮至大湖鄉義和村設置六十五座高壓電塔，但爭議不斷，位於起點的通霄鎮不少居民組成自救會抗議，去年甚至包圍、蛋洗通霄電廠，並屢次阻擋台電施工，台電也曾在通霄鎮召開說明會，但是仍不歡而散。

大湖鄉義和村村長謝國龍指出，自救會基於維護社區的自然生態環境、居民身心的安全與健康、以及後代子孫永續生存權，在獲得圓滿回應並適當解決方案前，將盡一切可能，全力阻止該開閉所及超高壓電塔等設施的興建。

另外，自求會訴求台電針對工程對於居民可能造成的的生活條件與擁有的財產價值損失提出補償計畫；而開閉所與電塔等設備對居民可能造成的安全與身心傷害，長期且直接對受害居民給予經費或相關民生補償，並排除對非受害者的浮濫應用。

台電：多元溝通 依規定回饋

台電中區施工處表示，地方訴求回饋部分，將依「促進電力發展營運協助金辦法」規定，回饋（協助）地方，並會持續多元溝通並輔以睦鄰回饋等。