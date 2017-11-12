〈北部〉格拉斯飯 店未環評即動工 環團質疑縣府放水

2017-11-12

業者：以住宅申請建照 飯店是選項

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉格拉斯飯店上月舉辦動工典禮，原定目標是成為南庄首家觀光大飯店，但苗栗縣自然生態學會等環團質疑，業者興建飯店但未先環評，質疑縣府放水。業者則回應，目前是以自用住宅施工，蓋飯店只是未來目標，但一切都會照法規走。苗栗縣政府工商發展處及環保局也說，業者目前程序皆合法，後續則會嚴格把關。

格拉斯工程預定地占地六百坪，因位處永和山水庫上游，屬水庫水源保護區。苗栗縣自然生態學會等環團質疑核發建照的工商發展處以及環評主責單位環保局未嚴格把關，有行政怠惰之嫌，呼籲苗縣府應先環評才能興建。

苗栗縣議員陳光軒也痛批，先准動工再補環評，等同是讓業者將生米煮成熟飯，放任環境遭受無可挽回的破壞後，再進行環評恐已為時已晚。

工商發展處：丙建可變更為旅館使用

但格拉斯公司負責人陳煥平則表示，當初是以「住宅」名目申請建照，經核准後才開始施工，未來可能用來自住或改作長照中心等用途，蓋飯店只是經營選項之一，絕未刻意規避環評，施工階段也有做好水土保持，保證環境不受破壞。陳煥平也強調，所有工程都會依法進行，盼外界不要扭曲業者打造南庄新亮點的美意。

苗縣府工商發展處長黃智群說，工程基地為丙種建築用地，未來可變更為旅館使用，但得先通過環評，才會核發旅館使用執照，但因業者現在並未提出使用執照變更，依法苗縣府無法預設立場要求環評。

環保局：若變更使照 會先罰再環評

環保局長劉伯舒也說，目前格拉斯公司工地是屬自用住宅，無需經過環評，但後續若完工後，業者再提出使用執照變更，會先依法開罰，並要求補做環評，若環評未通過將不准營業。