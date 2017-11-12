〈北部〉3警獲警英獎 都曾遇歹徒開槍

2017-11-12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕警政署配合中華民國警察之友總會頒發首屆「國家警光獎」，共有八十二位警職人員獲獎，獎項分為「警光獎」與「警英獎」，桃園有三人獲頒「警英獎」及十萬元獎金，分別為中壢警分局中壢派出所警員陳律君、白泓翔及龍潭警分局偵查隊小隊長陳俊廷。

六月廿二日晚間，中壢區元化路「杰瑪創意行銷公司」遭槍手張峻豪闖入，張男近距離開槍射殺三人後逃逸，被警方困在巷內最終自戕身亡，事件震驚社會，當晚陳律君第一時間趕抵「杰瑪創意行銷公司」，與張男搭乘不同電梯擦身而過，隨後趕到的白泓翔尾隨張男一小段路，叫住他準備攔查時冷不防遭開槍射擊，白泓翔機警閃身避開，再搭配趕來的陳律君等警力，成功將張男逼進巷內進退不得，張男自知無處可逃、舉槍自盡。

陳律君、白泓翔因此獲頒「警英獎」，與同樣曾被嫌犯開槍的陳俊廷一起接受表揚。陳俊廷回憶，三月間他率隊在龍潭區誠實路埋伏，準備查緝一起男子販賣槍械案，豈料，他們才現身對方就持霰彈槍朝他們射擊，幸好霰彈槍內沒子彈，否則後果不堪設想，他對空連開五槍後男子棄械就逮。

陳俊廷查緝槍、毒績效卓著，總計今年共率隊破獲製毒工廠並起出六十公斤Ｋ他命成品、一百廿公斤半成品，查獲一把霰彈槍、一把制式手槍、三把改造手槍，以及子彈六十五發等，打擊犯罪不遺餘力。